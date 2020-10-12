12.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Косово, Политика, Сербия
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ЕС требует от Вучича «далеко идущего решения» по Косово


Сегодня министры иностранных дел ЕС намерены провести встречу в Люксембурге, чтобы обсудить зашедшие в тупик переговоры между Белградом и Приштиной.

После этого спецпредставитель Евросоюза по косовскому диалогу Мирослав Лайчак намерен побывать с визитом в Приштине и Белграде.

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Поводом для встречи глав европейских внешнеполитических ведомств ЕС стало то, что переговоры между Белградом и Приштиной застопорились из-за того, что албанские сепаратисты отказываются обсуждать вопрос Содружества сербских муниципалитетов (общин) Косово, несмотря на то, что соответствующее соглашение было подписано в Брюсселе еще в 2016 году.

Правда, похоже, европейские политики решили вновь использовать заезженный прием давления на Белград, поскольку комментируя свой предстоящий визит на Балканы Лайчак сказал, что «ждет далеко идущего решения» не от приштинского режима, а от сербского президента Александра Вучича.

«Мы резко против попыток добиться какого-либо решения, которое полностью игнорирует наши законные государственные и национальные интересы, посредством официального и неофициального давления на Белград, которое полностью игнорирует наши законные государственные и национальные интересы, – прокомментировал ситуацию недавно назначенный послом в США теперь уже экс-руководитель Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – И независимо от того, насколько широк этот диапазон давления, граждане могут быть убеждены, что мы будем бороться изо всех сил, чтобы сохранить свое право на лучшее будущее, но также и нашу национальную гордость, без которой у нас нет будущего».

Марко Джурич.


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