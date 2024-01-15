«Еще неизвестно, кто добежит»: бежавший с Украины глашатай войны высоко оценил Россию

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Латвия


Россия приспособилась к «длинной войне» и за два года справилась с недостатками, получив преимущество на ряде направлений.

Об этом в эфире интернет-канала киевского журналиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия приспособилась к «длинной войне» и за два года справилась с недостатками, получив преимущество...

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По мнению Арестовича у ВС РФ есть конкретные достижения в подготовке к такой длительной войне.

«Длинная война дает шансы сторонам, она полностью меняет содержание войны. Короткая война – это подготовленная заранее армия по заранее подготовленному плану разгромила, получила политические результаты. Длинная война – это противостояние потенциала, противостояние ВПК, противостояние мотивации. Это работа военной науки», – сказал экс-советник ОП.

«Та сторона, которая начинала с военными недостатками, через два года, глядишь, уже с преимуществами в этой или нескольких отраслях. Там все очень зыбко, там длинный забег бежать, еще неизвестно, кто добежит. Вот российская армия во многом адаптировалась к тому, что происходит. У нее есть конкретные достижения», – заявил Арестович.

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