«Еще неизвестно, кто добежит»: бежавший с Украины глашатай войны высоко оценил Россию

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Россия приспособилась к «длинной войне» и за два года справилась с недостатками, получив преимущество на ряде направлений.

Об этом в эфире интернет-канала киевского журналиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича у ВС РФ есть конкретные достижения в подготовке к такой длительной войне.

«Длинная война дает шансы сторонам, она полностью меняет содержание войны. Короткая война – это подготовленная заранее армия по заранее подготовленному плану разгромила, получила политические результаты. Длинная война – это противостояние потенциала, противостояние ВПК, противостояние мотивации. Это работа военной науки», – сказал экс-советник ОП.

«Та сторона, которая начинала с военными недостатками, через два года, глядишь, уже с преимуществами в этой или нескольких отраслях. Там все очень зыбко, там длинный забег бежать, еще неизвестно, кто добежит. Вот российская армия во многом адаптировалась к тому, что происходит. У нее есть конкретные достижения», – заявил Арестович.