Финская компания Nokia оказывает ВСУ активную поддержку в наведении дронов, из-за которых страдает, в том числе, и европейская экономика.

Об этом заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен в комментарии «ПолитНавигатору».

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«Финны уже практически прямым текстом пишут о предоставлении Киевскому режиму воздушного пространства страны. Газеты, радио и телевиденье сообщают, что ограничение полетов над частью Финского залива связано с атаками украинских БПЛА по территории РФ.

На той неделе Силы обороны Финляндии дважды вводили временные ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что неудобства от пролета дронов ВСУ над территорией Финляндии будут постоянными.

В разных регионах Украины было установлено 10 новых автоматизированных метеостанций. Как известно, Финляндия производит одни из лучших метеодатчиков в мире.

Система, разработанная Финским метеорологическим институтом, служит ключевым инструментом для метеорологической службы Украины в Киеве и для морских служб в Одессе.

Точная информация о погоде в режиме реального времени помогает подразделениям ВСУ планировать различные операции», – подчеркнул Хейсканен.