Nokia участвует в нанесении террористических ударов по России

Максим Столяров.  
06.07.2026 20:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 712
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина, Финляндия


Финская компания Nokia оказывает ВСУ активную поддержку в наведении дронов, из-за которых страдает, в том числе, и европейская экономика.

Об этом заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен в комментарии «ПолитНавигатору».

Финская компания Nokia оказывает ВСУ активную поддержку в наведении дронов, из-за которых страдает, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Финны уже практически прямым текстом пишут о предоставлении Киевскому режиму воздушного пространства страны. Газеты, радио и телевиденье сообщают, что ограничение полетов над частью Финского залива связано с атаками украинских БПЛА по территории РФ.

На той неделе Силы обороны Финляндии дважды вводили временные ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что неудобства от пролета дронов ВСУ над территорией Финляндии будут постоянными.

В разных регионах Украины было установлено 10 новых автоматизированных метеостанций. Как известно, Финляндия производит одни из лучших метеодатчиков в мире.

Система, разработанная Финским метеорологическим институтом, служит ключевым инструментом для метеорологической службы Украины в Киеве и для морских служб в Одессе.

Точная информация о погоде в режиме реального времени помогает подразделениям ВСУ планировать различные операции», – подчеркнул Хейсканен.

 

«Финская компания Nokia использует технологию 5G для управления беспилотниками ВСУ. Несколько стран НАТО, включая Соединенные Штаты, также хотят получить к ней доступ.

Финские и международные источники в области внешней политики и безопасности рассказали Iltalehti, что Nokia сможет расширить диапазон своего сигнала 5G, чтобы беспилотник оставался на связи на вражеской территории.

На Украине было доказано, что эта технология работает. Украинцы используют сети 5G тактического уровня, разработанные Nokia, на своей передовой. Источники отмечают, что именно доказанная эффективность в войне против России привлекла интерес союзников по НАТО к продукции оборонного подразделения Nokia», – добавил военкор.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Nokia участвует в нанесении террористических ударов по России

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить