Nokia участвует в нанесении террористических ударов по России
Финская компания Nokia оказывает ВСУ активную поддержку в наведении дронов, из-за которых страдает, в том числе, и европейская экономика.
Об этом заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен в комментарии «ПолитНавигатору».
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«Финны уже практически прямым текстом пишут о предоставлении Киевскому режиму воздушного пространства страны. Газеты, радио и телевиденье сообщают, что ограничение полетов над частью Финского залива связано с атаками украинских БПЛА по территории РФ.
На той неделе Силы обороны Финляндии дважды вводили временные ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что неудобства от пролета дронов ВСУ над территорией Финляндии будут постоянными.
В разных регионах Украины было установлено 10 новых автоматизированных метеостанций. Как известно, Финляндия производит одни из лучших метеодатчиков в мире.
Система, разработанная Финским метеорологическим институтом, служит ключевым инструментом для метеорологической службы Украины в Киеве и для морских служб в Одессе.
Точная информация о погоде в режиме реального времени помогает подразделениям ВСУ планировать различные операции», – подчеркнул Хейсканен.
«Финская компания Nokia использует технологию 5G для управления беспилотниками ВСУ. Несколько стран НАТО, включая Соединенные Штаты, также хотят получить к ней доступ.
Финские и международные источники в области внешней политики и безопасности рассказали Iltalehti, что Nokia сможет расширить диапазон своего сигнала 5G, чтобы беспилотник оставался на связи на вражеской территории.
На Украине было доказано, что эта технология работает. Украинцы используют сети 5G тактического уровня, разработанные Nokia, на своей передовой. Источники отмечают, что именно доказанная эффективность в войне против России привлекла интерес союзников по НАТО к продукции оборонного подразделения Nokia», – добавил военкор.
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