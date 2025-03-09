Новая глобальная сделка по безопасности должна включать Россию, но может обойтись без Европы, которая быстро обеднеет.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший глава аппарата госсекретаря США полковник Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно вернуться к мысли, что Россия – часть Европы. И нам нужно вернуться к мысли, что европейская архитектура безопасности, когда мы разберемся с этим бардаком на Украине, должна включать Россию. И если нам придется делать это в обход Европы, пусть будет так.

И если они пойдут по пути, который только что продемонстрировали своими словами о применении военных инструментов – и так далее. Прощайте социальные программы, прощай всё, что сделало Данию страной номер один в мире по уровню счастья граждан.

Прощай всё, что Европа сделала в области здравоохранения, образования и так далее, потому что они будут тратиться на вооружение», – сказал Вилкерсон.