«Есть более важные темы». Жириновцы в Госдуме не хотят вскрывать иностранных агентов

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Государственная дума РФ уже 8 декабря рассмотрит законопроект, согласно которому уже с 2021 года иностранными агентами в России могут быть признаны физлица, которые в интересах других государств занимаются политикой или ведут сбор информации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» рассказал член Совета Госдумы, первый зампред фракции «Единой России» и автор законопроекта Адальби Шхагошев

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«Мы просто хотим знать, что делают эти люди в России и на какие цели идет заграничное финансирование, которое они получают. В этом законопроекте мы ничего им не запрещаем, но всё должно быть прозрачно. Это также должны понимать потребители – граждане. Люди должны знать, какого качества и кто производит этот «политический товар». Ведь, например, партии в России не скрывают, откуда они берут деньги, и официально отчитываются о своих расходах», – сказал Шхагошев.

Среди оппозиционных фракций Госдумы единодушия по отношению к законопроекту нет. Так, в КПРФ заявили о поддержке.

«Не могут граждане России получать гранты из-за границы и вести какую-то неизвестно пропагандистскую, организационную или подрывную работу. Я, как депутат всех созывов, прекрасно помню, что у нас творилось в начале 90-х годов, когда такая деятельность процветала, а в правительстве было около сотни иностранных советников», – заявил депутат от коммунистов, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.

При этом первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов говорит, что его партия пока изучает новые нормы.

Не горят желанием поддерживать документ в ЛДПР.

«Но скорее всего, мы просто воздержимся от голосования, так как считаем, что сегодня это не самая актуальная для России инициатива. Более важные темы — борьба с COVID-19 и поддержка населения, которое вынуждено уйти на удаленную работу, и бизнеса, терпящего убытки. Вот чем мы должны заниматься», – отметил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

По его словам, с помощью нового закона хотят «еще жестче» контролировать выборы в Госдуму.