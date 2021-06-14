14.06.2021, Москва, Иван Добровольский
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Евгений Пригожин жестко высмеял провальные псевдорасследования Bellingcat

Новости УкраиныЖурналисты Russia News попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать готовящийся материал Bellingcat о провальной попытке...

Журналисты Russia News попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать готовящийся материал Bellingcat о провальной попытке украинских спецслужб по захвату 33 россиян.

По данным издания, «расследователи» из Bellingcat планировали снять по этому поводу целый фильм, но идея не удалась. Точнее, как было написано в журналистском запросе, «информационная бомба не взорвалась». В ироничной манере предприниматель отметил, что словосочетание «информационная бомба» не подходит для этой ситуации.

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«Хочу отметить, что выражение «информационная бомба так и не взорвалась» тут не подходит. Скорее Bellingcat от запора не разродились, пытаясь сделать «расследование о расследовании», — подчеркнул Пригожин.

В свою очередь бизнесмен предложил сделать расследование про «расследование о расследовании».

«И заниматься этим должен СК РФ. Тогда итог будет очевиден. В результате нашего расследования сажать надо всех: и Зеленского, и Порошенко, и Грозева, и СБУ, а заодно и всю Верховную Раду», — заключил предприниматель.


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