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Пропаганда евроинтеграции в Молдове напоминает старый советский анекдот: «Путь к коммунизму длинный, но в пути никто кормить не обещал».

Об этом в интервью онлайн-проекту Нины Димогло DimogloLive сказал молдавский журналист, директор представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая отметила, что общественная поддержка евроинтеграции в Молдове падает. Она привела результаты опроса:

«Барометр обещественного мнения», проведённого Институтом публичной политики, сидящим на грантах Фонда Сороса. Согласно этому опросу, с июня 2022 года число тех, кто проголосовал бы на референдуме за вступление в ЕС, упало бы на 10%. В то же время, процент сторонников евразийского вектора неуклонно растёт: на референдуме за вступление в ЕАЭС проголосовало бы 35%, против 22,6%».

«Господа из неправительственных организаций, которых ласково называют «соросята», пугают своих западных партнёров, как в комедии «Бриллиантовая рука»: «Шеф, всё пропало, клиент уходит, гипс снимают». Они очень любят деньги, и пугают Запад, что если перестанут финансироваться СМИ, если мы не будем закрывать рот оппонентам, то всё будет проиграно», – высказал свою точку зрения Демидецкий.

По его словам, всё это очень напоминает поздний СССР:

«Я начинал работать, когда КПСС была руководящей и направляющей силой. Давайте скажем честно: никто из нас в кулуарах не верил в наступление коммунизма, многие относились скептически к лозунгам советской пропаганды. У нас самые главные евроинтеграторы – это бывшие преподаватели научного коммунизма и истории КПСС, которые вовремя подсели на эту не безденежную стезю», – отметил ветеран молдавской журналистики.

По его словам, евроинтеграция ему напоминает советский анекдот: «Путь к коммунизму длинный, но в пути никто кормить не обещал».

«Нам сегодня говорят, что в 2030 году мы вступим в ЕС и наступит безбедная жизнь. Ну, смешно же! Она не наступила в Болгарии и Румынии, которые ещё 16 лет назад, в 2007 году, вступили в ЕС. Они тоже переживают непростые времена. Стоит поехать в эти страны, чтобы убедиться, что там далеко не так всё прекрасно. Там есть очень серьёзные проблемы. И эти проблемы сохранятся у нас», – выразил своё мнение Валерий Демидецкий.

Он отметил, что общество хочет уже сегодня увидеть какие-то результаты заботы власти о народе и стране:

«Я сегодня хочу видеть это, а не через 7 лет, когда какие-то чиновники в Евросоюзе решат, принимать нас или не принимать».

По словам Валерия Демидецкого, он скептически относится к евроинтеграции как к панацее от всех бед, потому что в том же ЕС есть бедные и богатые страны. При этом он отметил, что ряд европейских стран, таких как Венгрия, пользуются геополитической конъюнктурой и сохраняют торговые отношения с Россией с выгодой для себя.

«Та же Румыния продолжает торговать с Россией и продаёт туда свои товары, смотрите их расклады по экспорту. А мы почему-то говорим нашим аграриям, которые вырастили хороший урожай яблок, что мы их повезём в Индию! Хотя сами индийцы над этим смеются откровенно», – заметил журналист.