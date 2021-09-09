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09.09.2021 12:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия
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Европа начинает сомневаться в эффективности НАТО

Экс-посол США в России Майкл Макфол опасается, что Москве удастся развалить НАТО. Об этом,...

Экс-посол США в России Майкл Макфол опасается, что Москве удастся развалить НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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Своими опасениями Макфол поделился в ходе дискуссии об отношениях США, России и Китая. Он считает, что Россия не станет напрямую сталкивать лбами европейские страны-члены НАТО, а будет вести работу с теми политическими течениями в них, которые ставят под сомнение необходимость блока. Макфол считает, что эта подрывная работа Москвой уже ведется и не безуспешно, достаточно посмотреть на диссидентсвующую в ЕС Венгрию.

Также он считает, что в случае нападения РФ на Эстонию в НАТО не придут на помощь союзнику.

По мнению автора статьи, страхи Макфола вовсе не напрасны.

«Проведенные в этом году опросы в натовских странах показали: в половине из них, включая Францию, Испанию, Германию и Италию, большинство ответили отрицательно на вопрос, должна ли их страна прийти на помощь союзнику по НАТО, если бы Россия ввязалась в серьезный военный конфликт с ним», – пишет газета.

Кроме того, после вывода американских войск из Афганистана, где формально воевали не только США, но и страны НАТО, вопросы о перспективах альянса и его необходимости задают во многих европейских столицах.

«Известный правдоруб президент Чехии Милош Земан уже высказал свои сомнения: если блок не справился в Афганистане, то может, зря мы на него деньги тратим? Многие европейские лидеры тоже заговорили, ввиду небывалого провала натовской машины, о необходимости неких особых европейских вооруженных сил. Оснований для беспокойства, высказанного Макфолом, у американцев достаточно: ведь когда-то альянс и был создан именно для того, чтобы Америка доминировала в Европе», – резюмирует «КП».

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