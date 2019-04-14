Европе предлагают провести повторный референдум, но не в Крыму

14.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Страны Запада, ранее предлагавшие провести повторный референдум в Крыму, вполне могли бы проявить аналогичную инициативу в отношении Донбасса. Об этом во время встречи с читателями в Москве заявил бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда, когда выезжал в Европу, говорил: «Ребята, если вы так верите в антидемократичность событий на Донбассе, приезжайте, давайте проведём там самый прозрачный в мире референдум, и вы увидите, что 85% населения Донбасса проголосует за отделение от Украины.

Вы именно поэтому это не производите, потому что это повлечёт колоссальные последствия. Потом выяснится, что и в Харькове подобный референдум можно провести, и там тоже будут результаты, которые не устроят ни США, ни киевскую власть».

То есть, вот – это демократия в чистом виде, которая почему-то не устраивает нашу либеральную интеллигенцию, которая не желает об этом говорить и говорит, что не надо лезть в дела чужой страны.

Но это же демократия, давайте вместе проведём, вы тоже должны за демократические институты вместе с нами встать гордо в один ряд. Нет, начинается сразу это кривляние по этому поводу.

А чего кривляться? Есть люди, если они так хотят, значит, они имеют на это права, и надо предоставить им на это возможности. Возможности им никто не предоставляет», – заявил Прилепин.