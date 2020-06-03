Евросоюз грозит Минску санкциями за арест «российского агента» в Белоруссии

03.06.2020, Москва, Елена Острякова

Руководство Евросоюза и депутаты Европарламента потребовали от властей Белоруссии освободить задержанных накануне блогера Сергея Тихановского и политика-националиста Николая Статкевича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На первый взгляд, ничего удивительного: Запад всегда поддерживал оппозиционеров на постсоветском пространстве. Но парадокс в том, что белорусский президент Александр Лукашенко накануне заявлял, что Тихановский, призывающий народ к мирному протесту, получает финансирование из России.

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В Европарламенте освобождения активистов потребовали постоянный докладчик по Белоруссии Петрас Ауштрявичюс и председатель делегации по связям с Белоруссией Роберт Бедронь. Их заявление опубликовано на сайте органа представительной власти ЕС.

Они считают, что со стороны белорусских властей предпринимаются попытки «помешать кандидатам в президенты собрать необходимое для выдвижения количество подписей» и грозят в случае продолжения арестов добиться «пересмотра политики Евросоюза в отношении Беларуси, включая введение санкций против должностных лиц, ответственных за эти действия».

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано в интервью оппозиционному агентству БелаПАН также выразил беспокойство по поводу ситуации с правами человека в Белоруссии. Он заявил, что ЕС призывает пригласить Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) для наблюдения за выборами. Ранее в белорусском ЦИК сообщили, что решение по зарубежным наблюдателям будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Александр Лукашенко записал Тихановского в «агенты Москвы» после того, как блогер дал интервью российскому «Коммерсанту». Белорусский президент считает, что, тем самым, издание продемонстрировало «чьи даже не уши, а целые рога торчат». Вслед за Лукашенко государственное белорусское телевидение просто констатирует, что «связь Тихановского с Россией очевидна».

При этом русофобов-националистов, которые почему-то поддерживают блогера, белорусские госСМИ обвиняют в предательстве и призывают одуматься.

«Так как же вы, «борцы «с» российским империализмом «и» путинской угрозой», можете собирать за такого напрочь «русскоязычного» «бессознательного» популиста образца 80-х годов XX в. подписи в поддержку его выдвижения под бело-красно-белым флагом и «погоней»? Или тридцать сребреников не мучают?» – написал (специально на редко употребляемом белорусском языке) в колонке для агентства БелТА председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке белорусского сената Игорь Марзалюк.