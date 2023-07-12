Евростандарты от Зеленского: тут считаем, а тут рыбу заворачиваем

Как известно, Украина стремится стать членом не только НАТО, но и Евросоюза. Европейская интеграция за постмайданные годы успела стать настолько важной государствообразующей скрепой, что даже закреплена на уровне основного закона страны – ее Конституции.

В общественно же политическом смысле путь в ЕС и ожидающие там украинцев светлые перспективы стали на Украине чем-то вроде гражданской религии, постулаты которой обязательны в речах политиков и чиновников, в текстах СМИ и в научных работах, наконец, в рамках бытовых разговоров и живых дискуссий на ток-шоу.

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В общем, тема эта подается как безальтернативная, и если и подлежащая обсуждению, то разве что в плане сроков кооптации в европейский рай с его не менее пресловутыми «стандартами», о которых на Украине не напоминает в ежедневном режиме по любому поводу только ленивый.

Между тем, даже беглого анализа бытующего на Украине «европейского дискурса» достаточно, чтобы увидеть его очевидную выборочность – о евростандартах любят говорить применительно к качеству и уровню жизни, размерам зарплат и социальных пособий, к вопросам стандартизации качества производимой продукции. Но вот когда речь заходит о материях более тонких и, что называется, надстроечных – вот тут-то в полной мере и проявляются украинские двойные стандарты – практически как в известной репризе комиков Винокура и Ованесова – тут считаем, а тут рыбу заворачиваем.

Как вы, наверное, уже догадались, речь о специфическом отношении украинской власти к европейским стандартам в области соблюдения прав и свобод, демократии и верховенства права, свободы слова и СМИ, вероисповедания и других, не менее важных, базовых для человека свобод.

В этих вопросах дела на Украине идут столь скверно, что страна, несмотря на официозную демагогию про победу «революции достоинства и свободы» пасет задних не только в мировых рейтингах борьбы с коррупцией или в Индексе экономической свободы (130-е место, значительно ниже России), но и не является полностью свободной страной. Классификация достаточно лояльных к киевскому режиму организаций типа «Фридом Хаус», «Хьюман Райтс вотч», «Репортеры без границ» и «Эмнэсти Интернэшнл» относит Украину к «частично свободным странам».

Причем, такой вердикт в отношении Украины был вынесен еще при правлении Порошенко, обогатившего копилку украинских беззаконий такими понятиями как «люстрация» и «декоммунизация». С тех пор, как известно, киевская власть продвинулась значительно дальше в деле подавления любого инакомыслия, расправы над оппозицией и независимыми СМИ, запугивания гражданских активистов, грубого нарушения прав верующих и так далее.

«К сожалению, европейской общественности о расправе над оппозицией на Украине ничего не известно, ведь подконтрольные власти СМИ просто замалчивают это, а оппозиционных СМИ на Украине – просто нет. Обвинив в «распространении российских нарративов», Зеленский закрыл все оппозиционные СМИ, установив жесточайший контроль над украинским медиапространством», – сетует Виктор Медведчук, глава политсовета ОПЗЖ – одной из оказавшихся под незаконным запретом оппозиционных партий.

Но не медиапространством единым. При Зеленском были окончательно растоптаны независимость правосудия (достаточно вспомнить историю безобразной войны Банковой с Конституционным и Верховным судами), языковые права миллионов граждан, в том числе, право на образование на родном языке, а с недавних пор – под предлогом военного положения – поставлено под смнение и такое базовое право гражданина, как свобода передвижения. Миллионы мужчин призывного возраста насильно заперли в периметре национальных границ, как в какой-то зоне строгого режима.

О пытках, тайных тюрьмах СБУ, реальных сроках за найденные при обысках пионерские значки и галстуки, за лайки и репосты в соцсетях и даже за сам факт пользования отдельными соцсетями, я просто молчу.

На сегодняшний день украинская власть вплотную подобралась к одному из немногих оставшихся у украинцев гражданских прав – с намерением отобрать и его. Речь идет о подвешенной ситуации с очередными выборами в национальный парламент, которые должны состояться по графику уже нынешней осенью. Но факт проведения которых, под большим вопросом – лично Зеленский заявил, что никаких выборов, пока в стране военное положение и не закончились боевые действия, не будет.

Учитывая то обстоятельство, что тот же Зеленский не заинтересован и в прекращении боевых действий, можно смело утверждать, что и президентские выборы в стране под вопросом. Их срок подходит в следующем году, и если властям удастся провернуть трюк с отменой выборов в Раду, то масштабирование подобной «инновации» на выборы главы государства – вопрос практически решенный.

Возвращаясь к европейским устремлениям Украины. О чем не говорят украинские официалы – это о том, что путь к евростандартам предполагает не только получение по итогу неких прав и ништяков, входящих в базовый джентльменский набор европейца, но также и об обязанностях соблюдать все то, что сегодня украинская власть нагло попирает на глазах у всего мира.

В этом смысле показательно наплевательское отношение киевской власти к неудобным ей вердиктам Венецианской комиссии «За демократию через право». Как известно, вступив в ПАСЕ и ОБСЕ, Украина взяла на себя обязательство добровольно передавать проекты своих законодательных новаций на юридическую экспертизу в ту самую «Венецианку». При этом, когда оттуда приходят негативные отзывы и рекомендации по уже принятым или находящимся в стадии принятия законов, когда европейские правоведы дают негативные выводы о том, что те или иные украинские законы реально сужают права и свободы граждан, власть просто игнорирует такие выводы, ссылаясь на их рекомендательный, а не обязательный характер.

В частности, так было с негативными вердиктами «Венецианки» относительно скандального украинского закона о люстрации госслужащих, на основании которого десятки тысяч профессиональных кадров были вычищены с госслужбы и лишены права на профессию по надуманным причинам. Европейский вердикт, пускай и с опозданием – негативный, однако сам одиозный закон по-прежнему в силе. Та же история – с законами об образовании и языках и с распиаренным законом об олигархах, в котором европейские юристы усмотрели признаки выборочного подхода и дискриминации. Ситуация один в один как в басне: а (киевский) Васька слушает да ест.

Эту гнилую ситуацию, лицемерие и двойные стандарты предпочитают не замечать еврокомиссары, рассказывающие об успехах Украины на пути к Европе. При этом за гораздо меньшие прегрешения ЕС прессует правительства Польши, Венгрии и ряда других стран. Последний показательный пример – публичная порка, устроенная Брюсселем Варшаве из-за спорного закона о противодействии «российскому влиянию».

Ирония в том, что точно такие же аргументы применимы и к борьбе с «российским влиянием» в исполнении режима Зеленского. В частности, об этом пишет в своем адресованном полутора тысячам адресатов в ЕС обращении касательно расследовании политических репрессий, беззакония и массовых нарушений прав граждан Украины упоминавшийся выше украинский политик Виктор Медведчук.

«В результате фейковых обвинений в «работе на Кремль» или в «симпатиях к России» по сфабрикованным делам о несуществующей «государственной измене» за решетку брошены тысячи политиков, журналистов, блогеров, писателей, священнослужителей и просто несогласных с политикой президента граждан. Оппозиционных депутатов парламента Зеленский лишает гражданства, превращая в апатридов, искусственно создавая условия для лишения их депутатских мандатов и произвольного ареста за вымышленные преступления. За время вооруженного конфликта с Россией каждый четвертый депутат оппозиционной парламентской фракции ОПЗЖ вынужден был оставить работу в парламенте из-за развязанных властью репрессий. Манипуляционно обвинив в «работе на Кремль», Зеленский лишил часть оппозиционных депутатов украинского гражданства, еще часть, угрожая лишением гражданства, вынудил отказаться от мандатов».

Медведчук знает, о чем пишет – ведь он не только является главой политсовета незаконно запрещенной при Зеленском оппозиционной партии ОПЗЖ, но и пострадал от украинских «стандартов демократии» лично, как гражданин, будучи незаконно лишен гражданства, депутатского статуса и выслан из Украины в качестве апатрида. То есть, в этом случае мы имеем классическое совпадение общественного и личного.

Попытка достучаться до «брюссельского обкома» и общественного мнения в странах ЕС достойна уважения. Правда, совсем не факт, что Медведчук будет услышан в Европе, чьи ВИПы наловчились изображать из себя там, где им выгодно, трех обезьян с закрытыми ушами, глазами и ртом. Тем не менее, попытка не пытка и быть может, она сумеет пробить брешь в стене молчания, выстроенной вокруг репрессивного режима в центре Европы, который имеет наглость учить остальных стандартам демократии.