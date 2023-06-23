F-16 нужны Украине, чтобы пускать ракеты по России – Царев

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Американские истребители F-16 нужны Украине для того, чтобы с них запускать передаваемые Западом ракеты по территории России.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, нынешнее наступление было заранее рассчитано как неудачное, поэтому несколько месяцев назад начала формироваться «истребительная коалиция» и война перейдет в другую фазу.

«Следующая фаза – это будет самолетная война, это будет ракетная война. Они будут работать террористическими отрядами, будут запускать ДРГ, устраивать диверсии и наносить удары ракетами. Для этого им нужны были самолеты. Поскольку они речь о самолетах завели месяца три тому назад, значит, можно сказать, что месяца три назад они просчитали, что Украина прорвать линию фронта не может. Самолеты нужны для того, чтобы запускать с них ракеты, которые будут бить по нашей территории… Обратите внимание, что разговоры начались уже давно. Они давно уже понимали, что вероятность прорвать линию фронта не такая высокая. По-другому им самолеты не нужны. У нас в 20 раз больше самолетов, чем у них. То количество самолетов, которое они могут получить, до 100 самолетов, кардинально не помогут им стать королями неба. Они смогут только с этих самолетов запускать их ракеты», – заявил Царев.