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07.03.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Происшествия, Россия, Украина, Цензура
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Facebook поплатится за попытку скрыть информацию о преступлениях украинских нацистов

Новости Украины

Модераторы социальной сети Facebook прибегли к цензуре и заблокировали в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС информацию о задержании ФСБ в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

Правонарушители были задержаны в середине февраля. У них были изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны.

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Однако Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России.

Теперь Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации.

В письме отмечается, что данные действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

24 февраля Президент России подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ.

Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

«Действия Роскомнадзора оправданы и верны. Однако штраф в 3 млн рублей явно недостаточен для санкций против таких интернет- гигантов, как Фейсбук или Гугл. Для них это суммы, на которые можно не обращать внимания», – комментирует сенатор Алексей Пушков.


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