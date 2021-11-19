ФАС России включилась в борьбу с цифровыми гигантами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала пакет закопроектов, направленный на борьбу с монополией цифровых гигантов.
Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
«Необходимо защитить потребителей от злоупотребления со стороны цифровых монополий. За последнее время ФАС России рассмотрела дела в отношении глобальных цифровых платформ Apple, Google, Microsoft, Booking.
ФАС России разработаны законопроекты, направленные на усовершенствование антимонопольного регулирования в условиях цифровой экономики – так называемый пятый антимонопольный пакет.
Изменения в законе о защите конкуренции позволят создать правовые механизмы противодействия злоупотреблениям рыночной властью цифровыми монополиями», – сказал Шаскольский.
Он надеется, что предложенные ФАС законопроекты вступят в силу в 2022 году.
В сентябре российские власти добились от Google и Apple удаления приложения «Навальный». В августе Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штрафы на общую сумму 14 млн рублей. В июне Роскомнадзор оштрафовал американские соцсети на 94 млн рублей.
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