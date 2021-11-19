ФАС заставила операторов мобильной связи бороться с телефонными мошенниками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала крупнейших операторов мобильной связи бороться с так называемыми спам-звонками, которые позволяют мошенникам обманом похищать деньги у граждан.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«В отношении ситуации со спам-звонками мы на Санкт-Петербургском экономическом форуме подписали соглашение с крупнейшими операторами о том, что они разработают систему отслеживания и исключения этих звонков по согласованию с абонентом.

Мегафон и МТС уже такое программное обеспечение запустили. Насколько я знаю, 240 млн спам-звонков уже было отсеяно. Оставшиеся две компании должны это сделать в течение ближайших месяцев», – сказал Шакскольский.