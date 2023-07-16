Фейковое «обращение российских офицеров» провалилось из-за украинского акцента

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Украинское ЦИПсО ожидаемо подключилось к расшатыванию ситуации на фоне скудных сведений о возможности перестановок некоторых военачальников в российской армии после неудавшегося мятежа «вагнеровцев».

Накануне анонимный канал «Московская прачечная» опубликовал фейковое «Обращение бойцов 7 десантно-штурмовой дивизии ВДВ», где голос с украинским акцентом угрожает новым мятежом руководству. Вброс тут же был подхвачен ЦИПсОшным каналом «Операция Z», а также прокиевскими «Moscow Calling», Анатолием Несмияном и т.п.

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«Некий аноним с украинским акцентом зачитывает обращение с прямыми угрозами в адрес высшего военного командования и старательно перечисляет имена генералов, командующих десантными соединениями и самого командующего ВДВ генерала Теплинского за которых «братство десантников» готово бороться всеми имеющимися способами. Цель «активки» очевидна – на фоне крайне невнятных слухов о судьбе целого ряда российских генералов, исчезнувших из информационного поля, после пригожинского путча, а так же громкой отставки командарма 58 генерала Попова и публикации его аудиообращения к личному составу армии, воспользоваться ситуацией и спровоцировать дальнейшие отставки командного состава воюющей группировки изображением «военного заговора» против НГШ Герасимова и министра обороны Шойгу. Топорность «активки» очевидна! …Ну и деятельность каналов-провокаторов тоже требует реагирования. Как минимум, необходим постоянный и обновляемый «чёрный список» каналов «фейкомётов», – комментирует военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Появление данного фейка логично вписывается в антироссийскую информационную повестку, продвигаемую в последние дни. Пропагандисты киевского режима активно работают на разобщение российского боевого братства, «раскачиваям, казалось бы, вполне будничные инфоповоды, касающиеся обыденной кадровой работы Минобороны России», – отмечает канал «Кладбище фейков», специализирующийся на разоблачении вбросов Украины и прозападных либералов.