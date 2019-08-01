Филарет признал, что каноническую церковь расколоть не удалось

01.08.2019, Киев, Максим Карпенко

На сторону так называемой «Православной церкви Украины», созданной в декабре прошлого года, переметнулись всего два архиерея из канонической УПЦ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил «патриарх» непризнанного в православном мире «киевского патриархата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Филарета, как такового объединения церквей Украины не произошло.

«15 декабря 18-го года состоялся объединительный собор, который объединил автокефальную церковь с киевским патриархатом. А к ним присоединились два архиерея Московского патриархата. Два из восьмидесяти. И то, один с одной парафией, а второй – 20 или 30 парафий из трехсот. Потому собор состоялся как объединительный, но поскольку он не удовлетворял киевский патриархат, мы отделились от этой объединенной церкви», – заявил Филарет.

Лжепатриарх также похвастался, что вместе с ним в новосозданную ПЦУ отказались переходить 15 руководителей епархий Киевского патриархата.

«Сейчас я могу сказать, сколько архиереев – архиереев у нас шесть, со мной. Сколько священников сказать не могу, и не могу сказать, сколько парафий. Могу приблизительно сказать, сколько епархий входят в Киевский патриархат на сегодняшний день – это примерно 15 епархий», – сказал глава раскольников.