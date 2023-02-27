Фильм «Праведник»: В кино впервые показали евреев-предателей

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Новый исторический фильм «Праведник», показ которого сейчас идёт в кинотеатрах, впервые затрагивает важную тему – наличие гитлеровских коллаборационистов среди еврейского населения.

Очень актуальная тема, учитывая происхождение правящей верхушки на Украине, а также помощь, которую оказывают определенные олигархи и круги Израиля бандеровскому режиму. Всё это уже было в истории, отмечает автор «ПолитНавигатора».

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В праздничные дни наконец-то удалось посмотреть новый фильм о Великой Отечественной войне «Праведник», посвящённый подвигу группы советским партизан из отряда «Мститель».

В фильме режиссёром Сергеем Урсуляком показана трагическая история жителей оккупированной нацистами белорусской деревни Долгиново. Советские партизаны спасли 218 советских евреев (старики, женщины и дети), обречённых нацистами на истребление, проведя их через белорусские леса и болота за линию фронта на неокупированную немецко-фашистскими захватчиками территорию.

Создатели фильма правдоподобно отразили ужасы системы истребления советского населения, в том числе евреев, созданную нацистами. Привлекая к себе на службу евреев-коллаборационистов и поручая им выслеживание, эксплуатацию и даже убийства, нацисты демонстрировали свою власть.

Жертвы нацистов, оказавшиеся в еврейских гетто и концлагерях Третьего рейха, определяли для себя различные стратегии выживания часто сопряжённые с предательством своих соплеменников.

Как мне показалось, создатели фильма в качестве прообраза предательницы – еврейской девушки Любы, использовали уроженку г. Берлина молодую еврейку Стеллу Кюблер, которая в 1943 году после ареста гестапо согласилась работать на нацистов.

По указанию гестаповцев Кюблер обследовала Берлин и его окрестности в поисках скрывшихся евреев. Данные о количестве обнаруженных и переданных ею в лапы гестаповцев берлинских евреев колеблются от 600 до 3000 человек.

Ярким примером еврея-коллаборациониста также стал один из лидеров венгерской еврейской общины Исраэль Кастнер.

В 1960 году на суде в Израиле «архитектор Холокоста» Эйхман указал, что Кастнер предложил ему удержать венгерских евреев от сопротивления нацистам в обмен на беспрепятственный выезд нескольких тысяч человек в Палестину.

Кастнер заключил с Эйхманом сделку, благодаря которой примерно 1700 человек, включавших его родственников, знакомых, венгерских чиновников «Сохнута» (международная сионистская организация), члены их семей на специальном поезде, предоставленном немцами, 30 июня 1944 года выехали в Швейцарию для последующего выезда на территорию Палестины.

Сам Кастнер последние месяцы войны провёл в обществе немцев. В форме офицера СС он разъезжал по концлагерям, вместе с немецкими офицерами. В апреле 1945-го года по просьбе своих немецких хозяев он договорился с американцами о бескровной сдаче им концлагеря Берген-Бельзен.

В 1957 году Кастнер был убит в Тель-Авиве группой переживших холокост венгерских евреев, знавших его как пособника нацистов и предателя своего народа.

Я считаю, что фильм «Праведник» – это пример хорошего современного российского кино об истории Великой Отечественной войны. Заслуга режиссёра Сергея Урсуляка и его съёмочной группы в том, что они не побоялись отразить наравне с историей подвига партизанской группы Киселёва историю предательства, выраженную в незаслуженно замалчиваемых фактах еврейского коллаборационизма, когда жертвы нацизма брали на себя роль ищеек и палачей.