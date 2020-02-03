Философ-майданщик предрёк неизбежное разрушение украинского государства

03.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина разрушается как государство. При сохранении нынешней политики и повестки дня она перестанет существовать.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог и философ-майданщик Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Украине нужна новая конституция и стратегия развития государства.

«Украины не будет. Сегодня Украина целенаправленно разрушается. Она разрушается неполноценной политикой, которая нестратегическая, не имеет проектов и программ, которая не подстроилась к тому, что мир изменился – и нужна принципиально другая политическая система.

То есть, принципиально новая Конституция, а не поправки к старой. Украины не будет еще и потому, что она неспособна удержаться на уровне создания этого нового дискурса. То есть, потому что телевидение, ближайшие шесть каналов, разрушают Украину. Они, именно эти телеканалы, создают дезориентацию и дезорганизацию общества.

Потому что, когда вы не создаете новый дискурс и новую повестку дня в изменяющихся условиях, то вы разрушаетесь – так устроен мир. Изменения нарастают, они проходят сквозь вас, вы остаетесь на обочине или вас просто уничтожают, и идут дальше, а вас нет.

Потому речь о том, в каком виде останется Украина, скорее всего сегодня состоит в том, что государство точно будет уничтожено.

То есть, я вижу с таким подходом к делу, что государство пока не доросло к тому, что повестка дня и дискурс – это важно. Непонимание, что отсутствие стратегии, проектов и программ – это смертельно, уничтожит это государство», – прогнозирует Дацюк.