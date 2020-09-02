Финансируемое Госдепом США «Радио Свобода» пиарит убийцу евреев

02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Финансируемое Госдепом США «Радио Свобода» вляпалось в скандал, взяв интервью у дочери гитлеровского коллаборанта, виновного в уничтожении тысяч евреев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интервью «Радио Свобода» с дочкой нацистского коллаборанта, бургомистра Золочева Алискевича – яркий пример лжи, обмана и дезинформации. В этом интервью есть всё, кроме того, чем действительно занимался папа героини во время Холокоста», – написал Долинский.

Он также напомнил, что в сентябре 1944 года советские органы безопасности начали расследование преступлений нацистов в Золочеве. Тогда было выявлено, что Алискевич – один из организаторов погрома и массового убийства более трех тысяч евреев Золочева 3-5 июля 1941 года. Он вместе с коллегами-националистами сформировал Украинский национальный комитет, который обратился к немцам за разрешением провести погром. К замку пригнали тысячи женщин, мужчин и детей: заставили их выкопать яму и расстреляли. Все это сопровождалось неописуемым насилием, грабежом, избиением и издевательствами.

Всего Алискевич участвовал в ограблении и уничтожении более 9 тысяч евреев Золочева. С приближением Красной Армии Алискевич с семьей и имуществом бежал в Германию. Там он был ранен и вскоре умер. Его дочь Ирена Алексиевич вышла замуж за нацистского коллаборанта из дивизии СС «Галичина» и переехала в США.

«Автор позорного интервью с дочерью убийцы Иреной Григорович – журналист «Радио Свободы» Галина Терещук. На фото – убитые евреи Золочева в яме перед закапыванием», – резюмировал Долинский.