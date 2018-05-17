17.05.2018

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Фобический невроз: Украине поставлен психиатрический диагноз

Для трактовки событий на Украине нужно обращаться уже не к политологам, а к учебнику по психиатрии.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявила депутат Елена Ямпольская.

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«Невозможно воспринимать это как политические реалии, только как клинические симптомы. На мой взгляд, Украина страдает тем, что в психиатрии называется фобический невроз или истерия страха. Обычно такое заболевание возникает в подростковом возрасте на фоне гормональных бурь. Украина застряла в этом состоянии, утомив себя и значительную часть мира своим затянувшимся безбашенным пубертатом», – сказала Ямпольская.

По ее мнению, ничем кроме «гормонального всплеска» нельзя объяснить аресты и обыски в РИА Новости Украина, совпавшие с торжественным открытием Крымского моста

«На Украине боятся артистов, боятся журналистов, боятся тех, кто ездит в Крым, боятся тех, кто отмечает День Победы. Не многовато ли страхов? Можно ли существовать с такими страхами дальше? Я считаю, что главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский стал жертвой очередной панической атаки», – полагает Ямпольская.

Она призналась, что ей искренне жаль народ, «вынужденный терпеть свое глубоко больное государство».

«Мы могли бы остроумно порассуждать, чем лечатся фобические неврозы. Порекомендовать нынешнему украинскому режиму иглоукалывания, фитотерапию, массаж и йогу. Но лучше всего им всем вместе сняться и уехать в санаторий подальше от своей многострадальной земли. Но шутки даже горькие неуместны, когда речь идет о человеческих судьбах», – заключила Ямпольская.