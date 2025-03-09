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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за поэтапный отказ от нефти газа, особенно российских, хотя и признает, энергетический комплекс ЕС испытыват от этого проблемы.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, конечно, остаюсь приверженной этому. Это абсолютно необходимо. Мы добились успеха, но, конечно, мы всегда видим лазейки, которые нужно закрыть. И над этим нужно работать. Тот факт, что мы избавились от зависимости от российского газа, вызвал огромные проблемы в энергетическом секторе. Но это так же доказывает, что когда нас просят действовать сообща, мы можем избавиться от этой зависимости и создать безопасный и доступный энергетический рынок», – сказала фон дер Ляйен.

При этом она обвинила Россию в том, что она отключила Европу от газа.

«Четыре года назад мы видели, что Газпром не заполняет газовые хранилища, как должен был, но мы не сделали правильных выводов. Это было до начала войны. Мы видели это и беспокоились, но не знали и даже не догадывались, что это начало гибридной атаки на энергетическую безопасность Европы, чтобы заставить нас не поддерживать Украину. Они использовали нашу зависимость, а затем хранилища не были заполнены, и Путин отключил нас от российского газа», – сочиняла фон дер Ляйен.

Она решила, что будет разумно похвастаться тем, что потребление российского газа снизилось на 75%, а нефти составляет всего 3%.