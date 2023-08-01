Франция объявила России войну – Артамонов

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Некоторые страны западного блока уже сейчас считают себя в состоянии войны с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще-то, Франция находится в войне с Россией. Это приказ, зачитанный по военным частям Франции. То есть, они действительно считают себя в войне с Россией. А она – член НАТО, и поэтому не может считать что-то одна. Они ведут войну, абсолютно не скрывают этого. Они хотят тотальной войны, они её и ведут, отправляют всё подряд – танки, «Челленджер», на «F-16» уже готовят пилотов», – сказал Артамонов.

«Причём не так-то плохо они украинцев подготовили. Конечно, при всех славянских кровях, этих украинцев, такое ощущение, что воевать у славян это ген в крови – цепляются за каждый дом, сражаются. Получается, какая-то подготовка там есть, и более чем. По крайней мере, у элитных частей. До советской учебки их программы не дотягивают, но по 203 готовят в Британии, Франции, даже в Штатах. В сухом остатке, вывод – Запад очень серьёзно относится к тому, что происходит», – добавил эксперт.