ФСБ объявила основателя Telegram пособником укро-террористов. Чем это грозит
ФСБ объявила в международный розыск основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за содействие террористической деятельности Украины. Речь идёт об отказе удаления ботов и каналов, через которые Киев вербовал российских граждан для совершения терактов и диверсий.
«Последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», – говорится в сообщении спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Это серьезные обвинения, грозящие пожизненным сроком. Впрочем, в Россию Дуров теперь вряд ли вернётся.
«Международный розыск ему жизнь не сильно попортит, у него паспортов, как сами знаете чего за баней, на разные имена», – указывает журналист Константин Придыбайло.
Зато Дуров продолжает регулярно бывать во Франции, где к нему у силовиков, как известно, тоже были претензии, обернувшиеся арестом и допросами. И, похоже, владелец «Телеграм» предпочел договориться с тамошними властями, но не российскими.
«Мой первый канал был заблокирован в 2022 году. Типа я там геев обижал. Тысячи хохлопабликов с призывами «резать русню» работают до сих пор», – обращает внимание белорусский телеведущий Григорий Азаренок.
Для самих жителей России претензии к Дурову будут иметь последствия, прогнозирует полковник полиции в отставке Алексей Трифонов:
«Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским».
Сейчас работа мессенджера в России замедлена, теперь же может быть введена полная блокировка. Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов опасается, как бы под запрет не попало и ведение Telegram-каналов.
Всё будет зависеть от ответной реакции Дурова, уверен политолог Михаил Карягин. По его мнению, если Павел упрётся, гайки действительно могут закрутить:
«Риски чрезвычайного роста токсичности мессенджера для пользователей из России не являются нереалистичными».
Писатель Платон Беседин обращает внимание на странность – сервис «Дайвинчик», через который, по данным ФСБ, вербовали россиян, по-прежнему «прекрасно действует в VK и MAX».
«Будут ли искать Цукерберга? Или кого пострашнее – Тиля и Маска? И к чему были эти слова о преследовании Дурова в несвободной Франции?» – также указывает Беседин.
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