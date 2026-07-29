ФСБ объявила основателя Telegram пособником укро-террористов. Чем это грозит

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ФСБ объявила в международный розыск основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за содействие террористической деятельности Украины. Речь идёт об отказе удаления ботов и каналов, через которые Киев вербовал российских граждан для совершения терактов и диверсий.

«Последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», – говорится в сообщении спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это серьезные обвинения, грозящие пожизненным сроком. Впрочем, в Россию Дуров теперь вряд ли вернётся.

«Международный розыск ему жизнь не сильно попортит, у него паспортов, как сами знаете чего за баней, на разные имена», – указывает журналист Константин Придыбайло.

Зато Дуров продолжает регулярно бывать во Франции, где к нему у силовиков, как известно, тоже были претензии, обернувшиеся арестом и допросами. И, похоже, владелец «Телеграм» предпочел договориться с тамошними властями, но не российскими.

«Мой первый канал был заблокирован в 2022 году. Типа я там геев обижал. Тысячи хохлопабликов с призывами «резать русню» работают до сих пор», – обращает внимание белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Для самих жителей России претензии к Дурову будут иметь последствия, прогнозирует полковник полиции в отставке Алексей Трифонов:

«Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским».

Сейчас работа мессенджера в России замедлена, теперь же может быть введена полная блокировка. Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов опасается, как бы под запрет не попало и ведение Telegram-каналов.

Всё будет зависеть от ответной реакции Дурова, уверен политолог Михаил Карягин. По его мнению, если Павел упрётся, гайки действительно могут закрутить:

«Риски чрезвычайного роста токсичности мессенджера для пользователей из России не являются нереалистичными».

Писатель Платон Беседин обращает внимание на странность – сервис «Дайвинчик», через который, по данным ФСБ, вербовали россиян, по-прежнему «прекрасно действует в VK и MAX».