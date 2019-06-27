27.06.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Криминал, Происшествия, Россия, Спецслужбы, Украина
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ФСБ пресекла попытку ввоза оружия с Украины

ФСБ «накрыла» контрабандистов, перевозивших оружие в Россию с Украины и Литвы. Организатор и десять участников ОПГ были задержаны в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В результате обыска силовики нашли десятки единиц огнестрельного оружия, среди которого пистолеты, автоматы, а также гранаты.

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«Из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также 3 ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия. Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения», – говорится в сообщении.

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал о массовой контрабанде оружия в страну с территории Украины.

О том, что Украина стала постоянным источником нестабильности у границ Белоруссии говорил и министр обороны страны Андрей Равков.

Кроме того, «ПолитНавигатор» сообщал, что за контрабанду оружия с Украины в Россию были осуждены двое крымчан.

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