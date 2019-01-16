ФСБ заявила о разоблачении агента СБУ

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

УФСБ России по Воронежской области разоблачен агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун, 1987 года рождения. Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным ФСБ, Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по направлению: г. Киев – г. Симферополь – г. Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Каланчак» (Украина) был завербован под псевдонимом «Рыжий» сотрудником СБ Украины.

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Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск» (Россия).

Такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 276 «Шпионаж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось.

После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», – сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.