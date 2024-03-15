G7 выпустила омерзительно лживое антироссийское заявление

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Страны G7 (Италия, США, Канада, Франция, Япония, Великобритания, Германия) выпустили заявление, в котором угрожают Ирану тяжелыми последствиями, если Тегеран не откажется от военно-технического сотрудничества с Россией в интересах проводимой Москвой СВО на Украине.

Выдвинутое требование звучит особо нагло, если учесть, что авторы призыва тратят сотни миллиардов долларов для накачки Украины оружием, продлевая агонию марионеточного антироссийского режима и обрекая мирное населения на жертвы и страдания.

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Крайнее омерзение в заявлении G7 вызывает пассаж о применении Россией беспилотников «по мирному населению» – в то время как Украина обстреливает предоставленными НАТО ракетами и кассетными боеприпасами центры мирных городов.

«Мы крайне обеспокоены новостями о том, что Иран рассматривает возможность поставки баллистических ракет и связанных с ними технологий в Россию после того, как предоставил российскому режиму беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые в жестоких нападениях на гражданское население на Украине. Мы призываем Иран не делать этого, потому что это будет способствовать региональной нестабильности и значительно увеличит материальную поддержку российской войны на Украине», – говорится в заявлении западных держав.

В G7 угрожают «быстро и скоординированно отреагировать, включая новые важные меры против Ирана, если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии».