Галичина требует снести памятники украинским крестьянкам и учительницам

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После замены герба СССР на украинскую символику на щите монумента Родина-мать в Киеве начнутся дискуссии о демонтаже грандиозного памятника.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит секретарь рабочей группы по вопросам декоммунизации при Львовской Областной военной администрации Анна Герич.

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«Потому что за этой советской женщиной стоят еще сотни или тысячи таких же женщин. Просто мы все сосредоточились на самой высокой столичной скульптуре и пока их не видим, – объясняет Герич в колонке, опубликованной антироссийским пропагндистским сайтом «Украинская правда». – И этот вопрос, совершенно точно, будет подниматься снизу вверх. Потому что подобные «матери-родины», колхозницы с караваями стоят еще во многих городах и селах Украины».

Она считает, что, продолжая стоять, эти памятники, украинцы тем самым легимитизируют советскую власть.

Вы понимаете, что это вы легитимизируете весь этот кич и кринж, все эти стилизованные народными умельцами маркеры колхозов, а значит, советской власти?

«Вы понимаете, что все эти переименованные в селах «юли с косами», «учительницы» и «украинские крестьянки», вся эта шароварщина, в которую нас специально загоняли все годы СССР, – это теперь ваше? И что именно эта переработанная так называемая Мать-Батькивщина станет бревном в глазу всех декоммунизаторов и препятствием для выполнения законов о декоммунизации, деколонизации и им подобных», – негодует автор.

Она отказывается радоваться установлению тризуба на киевском монументе.

«И считаю это поруганием государственной символики. Есть также вопрос-предложение к тем, кто за демонтаж, а не реконструкцию монумента Матери-Батькивщины в Киеве: Может давайте увидим наконец всех тех «баб», которые стоят за киевским монументом и которых еще достаточно по всем регионам Украины?», – призывает декоммунизаторша.

Резюмируя, Герич пафосно провозглашает:

«И меня не убеждают аргументы вроде крупнейшего памятника в Европе и что никто такой большой монумент еще не демонтировали. Знаете почему? Ибо это звучит как «никто не побеждал еще столь огромной империи». А мы победим. И демонтируем весь советский мусор».

Она предлагает брать пример со Львовской области, где сносят такие памятники.