«Газпрому» пророчат серьезные убытки на европейском рынке

26.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Позиции «Газпрома» на европейском рынке скоро могут пошатнуться, поскольку хранилища переполнены, спрос на «голубое топливо» из-за пандемии резко упал, на хабах цены обновили исторические минимумы, а Катар решил существенно нарастить поставки для европейцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что рекордно низкие цены на газ зафиксированы на площадках голландского хаба TTF – почти на треть. Менее значительное, но также серьезное падение зафиксировано и на других хабах.

Кроме того, резко снизился спрос на газ в Европе, а по итогам года общее падение может достигнуть 15–20%, тем более что уже сейчас газовые хранилища стран ЕС заполнены почти на три четверти, хотя в это время года обычно они загружены лишь наполовину.

«Во-вторых, Катар увеличил поставки СПГ, планируя выбиться в лидеры мирового рынка газа. В частности, госкомпания Qatar Petroleum намерена за пять лет увеличить добычу «голубого топлива» в 1,5 раза. Если ее планы осуществятся, то традиционным экспортерам газа не поздоровится — им придется терпеть серьезные убытки. В том числе и «Газпрому», – пишет «МК».

«Обычно настоящие проблемы у «Газпрома» начинаются не при падении цены, а при сокращении спроса и поставок, — сказала изданию заместитель главы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — А сейчас спрос на газ падает. Экспорт «Газпрома» в 2020 году может сократиться на 20–30%. В I полугодии при неблагоприятном развитии событий цена поставок российского газа в Европу упадет на 30–50% и будет колебаться в пределах $80–110 за тысячу кубометров в зависимости от страны».

Согласен, что цены на газ будут снижаться инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.

«Стабилизация ситуации наступит, когда приостановятся поставки СПГ из США и Катара. Это вполне вероятно, поскольку полученные доходы уже сейчас не могут окупить транспортные издержки, и добывающие компании терпят значительные убытки. Впрочем, прибыль «Газпрома» в этом году также серьезно пострадает. Доходы концерна могут снизиться не менее чем на 20%», – прогнозирует Суверов.

По его словам, подобная перспектива всерьез угрожает доходам российского бюджета, которые примерно наполовину формируются от поступлений нефтегазового экспорта.