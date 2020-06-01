01.06.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Конфликт, Коррупция, Криминал, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Гей-искусство Серебренникова обчистило бюджет России на 129 миллионов – судебная экспертиза


Мещанский суд Москвы огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу одиозного театрального и кино-режиссера Кирилла Серебренникова – любимца либеральной и богемной тусовки и автора скабрезных постановок.

Об этом сообщают российские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно выводам экспертов, проекту Серебренникова «Седьмая студия» было выделено Министерством культуры России 216 миллионов 500 тысяч рублей, в то время как по документам студия реализовала на свои мероприятия только 87 миллионов 500 тысяч рублей. Таким образом, 129 миллионов 974 тысячи 690 рублей ушли «в никуда».

«Это ангажированная, неквалифицированная и бестолковая экспертиза, – прокомментировала выводы экспертов адвокат проходящей по делу руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова. – Мы написали возражения, будем вызывать в суд экспертов».

Дело в отношении Кирилла Серебренникова и его окружения за хищения в особо крупных размерах, а затем и мошенничестве в особо крупных размерах было инициировано в мае 2017 года.

Поначалу скандальный режиссер проходил по нему как свидетель, а затем уже как подозреваемый. В августе того же года он был помещен под домашний арест, но в апреле прошлого года был выпущен под подписку о невыезде.

По версии следствия, при подготовке и реализации творческого проекта Серебренникова «Платформа» заключались фиктивные договоры, завышались суммы расходов, бюджетные средства российского минкульта поступали на счета фирм-однодневок, а после распределялись между режиссером и его окружением.

Сам Кирилл Серебренников не имеет театрального и кинематографического образования, но добился известности своими экстравагантными и скандальными постановками, в которых в той или иной форме обыгрывается темы гомосексуализма, а актеры-мужчины демонстрируют свои голые задницы, а иногда и гениталии.

В защиту “узника совести” выступило все “прогрессивное человечество”

Неравнодушен автор и к теме христианства, которое традиционно старается представить в негативном свете. При этом режиссер имеет репутацию «убийцы классики», наполняя известные классические пьесы подобным содержанием.

Сцена из постановки Серебренникова

После того, как дело о хищениях «Платформы» набрало оборот, в защиту Серебренникова выступили многие деятели российского искусства: Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Борис Акунин – усмотрев в преследовании «прогрессивного художника» политический аспект.

Сцена из постановки Серебренникова

В то же время покойный Иосиф Кобзон, Владимир Меньшов и Андрей Кончаловский заявили, что не видят причин, по которым режиссер должен заслужить какого-то особого отношения государства за свою финансовую деятельность.

Многие представители патриотической русской интеллигенции, например, Егор Холмогоров недоумевают, почему государство вообще выделяло деньги на подобного рода искусство.

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