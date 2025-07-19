Генерал бундесвера: Нужно продумать наступательные действия против России

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Русские могут настолько нарастить потенциал воздушных атак, что противостоять этому на уровне ПВО будет слишком дорого, поэтому необходимо готовить радикальные контрмеры.

Об этом на канале бундесвера заявил руководитель планово-командного штаба Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские стремятся к дальнейшему увеличению своих производственных мощностей. Они хотят ещё больше расширить удары беспилотников. Их амбиции – это 2 тысячи беспилотников, которые можно использовать одновременно. Нам нужно продумать разумные контрмеры. [Помимо материальной поддержки украинской ПВО] можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал ВС РФ вообще не раскрывался. И есть два варианта. Первая возможность заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушние действия с использованием средств дальнего действия, которые с самолётов наносят удары по аэродромам до того, как эти средства могут быть использованы. Конечно и по мощностям оборонной промышленности», – сказал Фрейдинг.

Другой возможностью он назвал ужесточение санкций.