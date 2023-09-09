Генерал ГУР МО Украины: Мы на 300% увеличили численность нашей агентуры в России

На территории России действуют украинские диверсионные группы, которые наносят удары по военным объектам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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«То, что я знаю: в начале войны Главное управление разведки потеряло примерно 20% своей агентуры. Это было связано с разными причинами и последствиями этой войны. Но сегодня (то, что я знаю от ребят с непосредственно агентурного направления) им удалось нарастить», – сказал Кондратюк в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

По его словам, ГУР «показало свои возможности организовать действующую агентурную сеть на территории России».

«И если до войны, как я уже упомянул, 20% было потеряно, то сегодня, с началом уже войны, Главное управление обрело 300%. 300%, представьте себе.

И это то, что мы сегодня видим, чувствуем, — эти хлопки, удары не только по аэродромам, но и по логистике, долетают дроны. Это уже сейчас мы имеем дроны, [бьющие] на большие расстояния. Но в начале войны они были достаточно ограничены по своей дальности.

Для того, чтобы достичь какого-то военного объекта — не только пограничного, а, например, в глубине территории России, — надо было иметь агентуру, диверсионные группы. Но это не означает, что наши ребята переходят границы. Это, знаете, было во время Второй мировой войны. А это то, о чем мы говорим — дистанционная или цифровая разведка, в том числе в агентурном измерении», – говорит экс-глава ГУР.