Генерал Кривонос: в поражениях ВСУ виноват лицемерный Запад

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В поражениях ВСУ и массовой гибели украинских солдат виноваты страны западного блока, которые, несмотря на ведущуюся Киевом войну, продолжают продавать России электронную продукцию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не краснея нужно говорить нашим партнёрам, когда через четвёртые-пятые страны их продукция, радиоэлектронное оборудование, попадает к русским. Кто допущен до этой информации, понимают – всё, что летает в России, не благодаря российской электронике, а благодаря электронике Китая или стран Европы», – сказал Кривонос.

Он призвал дипломатов прямо обвинить Запад в гибели украинских солдат.

«Об этом также необходимо говорить, и писком тыкать в эти проблемы. Это была бы лучшая дипломатия, а не краснеть и говорить: «Вы не правы». Ни хрена себе «не правы» – из-за того, что вы делаете, у нас люди гибнут. Давайте уже закрывайте вашим фирмам возможность поставлять радиоэлектронное сырьё для выработки продукции русским», – подытожил генерал.