Генерал НАТО: F-16 будут сбивать российские самолёты с планирующими бомбами

Константин Серпилин.  
26.11.2023 14:53
  (Мск) , Берлин
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Авиация, Война, Дзен, НАТО


Переданные Украине самолёты F-16 появятся на фронте не раньше середины 2024 года, однако они могут быть оснащены ракетами «воздух-воздух».

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переданные Украине самолёты F-16 появятся на фронте не раньше середины 2024 года, однако они...

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В студии поинтересовались, когда переданные Украине и уже прибывшие на территорию Румынии самолёты F-16 окажутся на поле боя.

«Сейчас, после нескольких месяцев предварительной работы, началась подготовка пилотов на F-16. Но лётная подготовка – это одно. Чтобы платформы могли быть действительно развёрнуты, нужна тактическая подготовка. И сами платформы должны быть предоставлены Штатами.

Я был бы осторожен в оценке сроков развёртывания. Сомневаюсь, что это будет начало 2024 года, скорее к середине года», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что при этом F-16 могут быть оснащены хоть и устаревшими, но всё ещё эффективными ракетами.

«Что касается вооружения, я думаю, самое главное – это устранить угрозу со стороны российских самолётов, особенно тех, которые снаряжены планирующими бомбами.

Бороться с ними можно с помощью самолётов, у которых есть противовоздушные ракеты с соответствующей дальностью полёта. Такие есть даже на F-16, это американские «AMRAAM» и «Sidewinder». Они могут сбивать самолёты, которые кажутся далеко вне досягаемости средств ПВО за линией фронта», – подытожил Бюлер.

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