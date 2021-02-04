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04.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политические репрессии, Россия, Спецслужбы, Украина
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Генерал СБУ: Десятки депутатов Верховной рады завербованы Россией

Новости Украины

Верховная рада Украины буквально кишит «российскими агентами», счет которых идет на десятки народных избранников.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вовка, эти резиденты «российских спецслужб» в украинском парламенте расставляют на должности в силовых органах страны своих людей.

«В Верховной раде Украины, в высшем законодательном органе – у нас парламентско-президентская республика… Вот эти люди, там есть десятки резидентов ФСБ Российской Федерации.

О каком внедрении вы говорите – эти десятки, с позиции своего парламентского контроля, своих возможностей, в том числе финансовых, там непростые люди, эти резиденты. Я думаю, зрители понимают, кто такой резидент – это тот человек, который объединяет агентурную сеть. Вот эти резиденты и внедряют. Вот этого на работу возьму, вот этого в МВД, этого в СНБО – все, всюду все внедрено. Но через резидентуру, которая занимает самые высокие посты.

Сегодня она претендует на захват государственной власти, вроде бы даже конституционным путем. Мы видим, как растет рейтинг той же партии, бывших «регионов», а сегодня она «За жизнь», или как там», – заявил Вовк, оправдывая необходимость последних репрессий против оппозиции на Украине.

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