Генерал СБУ: Идиотизм Зеленского вынудит всю Украину смотреть парад Победы 9 мая

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политика Владимира Зеленского и его команды по кодированию украинских телеканалов приведёт к полному информационному поражению и дальнейшему распаду Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил экс-глава СБУ в Донецкой и Луганской областях, генерал Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом СБУшник уверяет, что в республиках Донбасса окончательно «задохнутся», лишившись укро-ТВ.

«Расскажите мне, весь мир, та же самая РФ, борется за что? За мозги, за информационное пространство. Какой такой великий деятель придумал, закодирование украинского телевидения – плати деньги, покупай железяку. У нас бабушка, которая не знает, за что прожить, она пойдет покупать железяку?

Сейчас в Донецке не могут посмотреть украинское телевидение, раньше это было как глоток свободного воздуха, посмотреть украинское ТВ. То же самое «95 квартал», сейчас же нельзя посмотреть. Ну какой идиот придумал кодирование?!

Но зато РФ не кодирует. Все будут смотреть парад на 9 мая и фильм про майдан, который американцы сняли. Они крутят, а мы сами обрезаем себе, я не хочу говорить, что, как у танцора. Ну какой идиот, где у нас министерство, где министр и где президент? Они что идиоты все? Я по-другому не назову. Найти врага, который сделал это, не важно, что он хотел, заработать денег с этого», – возмутился генерал.

Также Петрулевич предостерёг о возможной потере значительной части украинских территорий в случае продолжения политики Киева.

«Сами взяли и обрезали, какой идиот? И вы говорите о возврате Донбасса и Крыма? Надо думать о том, что нужно сохранить ту территорию, которая ещё существует при таком подходе», – негодует СБУшник.