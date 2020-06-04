Генерал СБУ признал, что Донбасса Украине не видать

04.06.2020, Киев, Максим Карпенко

«Минские договоренности» невозможно выполнить – выборов на Донбассе по украинскому законодательству не будет, как и скорой реинтеграции территорий.

Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вовка, в перспективе республики Донбасса могут пойти по приднестровскому сценарию.

«Минск» – это тупой угол, это все поняли… Я сейчас ехал к вам на эфир и по радио слышал, что сказал министр иностранных дел новый, господин Кулеба по деоккупации Крыма: «Мы надеемся на скорейшее возвращение Крыма в состав Украины». И эксперты дипломатические, политические сказали: «Понимаете – это заявление дипломата, который должен излучать надежду, перспективу, позитив».

Вот в этом смысле я воспринимаю заявления, что мы надеемся, что в октябре выборы будут на всей территории Украины, в том числе на так нызваемой ОРДЛО. Излучение позитивных эмоций, позитивных надежд. Но я, как эксперт, как человек, который не видит в этом перспектив, по крайней мере в выборах, должен сказать – «Минские договоренности» в тупом углу, они уже затоптаны там, откуда они уже не выйдут. Рано или поздно будет другой формат или будет Приднестровье», – заявил Вовк.