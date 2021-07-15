Генерал СБУ рассказал, где окажется Аваков уже осенью

15.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Глава МВД Арсен Аваков, который подал в отставку, уйдет на отдых до конца лета, а после может получить крупное назначение в украинской власти или запустит политический проект.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вовк подчеркнул, что между президентом Владимиром Зеленским и Аваковым нет противоречий, поэтому глава государства может предложить ему должность «в соответствии со статусом».

«Сейчас он отдохнет летом, и осенью, начиная с нового политического сезона, с сентября месяца, у Авакова есть два варианта – или президент, они же расстались мирно… понятно, что в душе у каждого свое видение, отношения скрытые друг к другу – это другое дело, но публично у них нет конфликта, и не было сейчас… Что будет осенью – я вам скажу, какие прогнозы дают люди, близкие к Авакову, которые знают его намерения, его настроения – ему или будет предложена должность в соответствии со статусом, его рангом и весом в обществе, предложена президентом, на которую он согласится, или он запустит быстрый и мощный политический проект», – заявил Вовк.

Напомним, известие об отставке Авакова появилось на следующий день после его встречи с новым руководителем посольства США Джорджем Кентом. Это уже породило версии о том, что экс-глава МВД, как одобренный американскими хозяевами, может уйти на повышение – в кресло премьер-министра.