Генерал ВСУ: В украинской армии процветает коррупция и воровство

Анатолий Лапин.  
09.08.2023 15:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Украина тратит колоссальные средства на закупку боеприпасов и военной формы и даже яиц за границей, имея возможность производить все это у себя.

При этом, коррупционная составляющая от такого импорта огромная, потому чиновникам Минобороны выгоднее закупать все за рубежом, а не внутри страны.

Украина тратит колоссальные средства на закупку боеприпасов и военной формы и даже яиц за...

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас даже с патронами проблема, хотя у нас есть возможности по производству патронов, мы этого не делаем, не заказываем и тянем из-за границы. У нас есть возможности – огромное количество швейных и трикотажных фабрик, но форму мы, почему-то шьем в Турции. Почему?

Потому что то, что шьется в Украине – это одна цена, а то, что поступает из-за границы, – это другая цена и никто тебя уже не может остановить на этой цене. Это самыми простыми словами, которыми можно объяснить, почему у нас бардак в Министерстве обороны. Потому что они пытаются закупать то, на чем можно заработать или иметь откаты. Начиная с яиц, заканчивая яблоками, топливом и другими вещами», – сказал генерал.

«Я уже не говорю о закупке артиллерийских снарядов. У нас ситуация состоит в том, что есть спецэкспортеры, которые имеют право завозить определенное вооружение или определенный вид продукции военного назначения, а все остальные, даже организации или учреждения, которые имеют деньги, но не имеют этой лицензии, не могут помочь вооруженным силам завезти эти вещи.

А те, кто имеют эту лицензию, устанавливают свою цену и снова на этой стоимости зарабатывают. Если посмотреть на определенные вещи, сколько они стоят, и за сколько реально мы их брали, то понимаем, что где-то огромный кусок денег упал в чей-то карман», – заявил Кривонос.

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