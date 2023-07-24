Генерал ВСУ – властям: «Плюёте на наших, имейте совесть хотя бы перед Западом»

Вкладывание денег в «музеи голодоморов» и прочие бюджетные авантюры киевской власти – ни на шаг не приближают победу, а лишь работает на радость противнику.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вместо траты бюджетов на «музей» и на «родину-ваты», можно было бы построить не один мощный завод по производству мощных дронов, и мы спокойно бы на протяжении полугода могли бы спалить и уничтожить несколько предприятий РФ, и нам бы тогда ничего не угрожало. Нужно действовать на упреждение, а не ждать. Русские работают – не деньги народных донатов вкладывают, а вкладывают [государственные] ресурсы, в этом надо отдать им должное. Это не хвала им, а призыв к нашему руководству перестать красть деньги», – умничал он.

«Вы задолбали своими скандалами. Если вам начхать на наше восприятие, вы нас не воспринимаете всерьёз, вы думаете, что мы там какое-то серое быдло – нихрена! Мы не быдло, мы – украинский народ, и терпение может порваться. Но имейте совесть хотя бы перед нашими западными партнёрами! Потому что они тоже там дуреют от всего беспредела, который есть в руководстве», – возмущался Кривонос.