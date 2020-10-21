Генсек НАТО отчитал Турцию за покупку российских С-400

21.10.2020, Брюссель, Вадим Москаленко

Страны НАТО сами решают, какие потенциалы ПВО им приобретать, однако это не распространяется на российский ЗРК С-400.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-пресс-конференции в преддверии саммита министров обороны альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я озабочен решением Турции о закупке С-400, я поднимал этот вопрос, в том числе, во время моих встреч в Анкаре. Эта система не может быть интегрирована в систему в ПВО НАТО, и США чётко заявили, что последуют санкции, и Турция не может участвовать в программе F-35 (программа создания истребителя-бомбардировщика F-35 – ред.)

Я рассмотрел этот вопрос, я поддерживаю усилия по нахождению альтернативных вариантов, я поддерживаю контакт между Турцией и США по развёртыванию систем «Patriot». Кроме того, Турция работает с европейскими странами НАТО для того, чтобы развернуть франко-итальянскую систему «SAMP/T» для обеспечения ПВО, и продолжает работу по этим направлениям», – заявил Столтенберг

«Конечно, это национальное решение Турции. Страны НАТО сами решают, какие потенциалы им приобретать, но мы также должны помнить о необходимости обеспечения оперативной совместимости нашей интегрированной системы ПВО, и здесь российская система С-400 не может быть использована в нашей системе», – добавил генсек.