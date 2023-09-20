Германии должно стать некому передать опасные ракеты Taurus – Кедми

Елена Острякова .  
20.09.2023 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Германия рано или поздно передаст дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия рано или поздно передаст дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом в интервью израильскому...

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«Если события будут развиваться так, как развивались до сегодняшнего дня, в какой-то момент они передадут. Задача России – чтобы Германии некому было передавать эти ракеты», – сказал Кедми.

По его мнению, немецкие ракеты несут большую опасность.

«Сама ракета – очень хорошая. Несмотря на то, что по своим данным она примерно такая же, как «Сторм Шадоу», она намного более точная. В отличие от британских и французских ракет, ее можно запускать не только с самолетов, но и с платформ наземного базирования. Например, из контейнеров на грузовике. Также контейнеры можно устанавливать на кораблях и катерах.

То есть места запуска этих ракет более разнообразны и опасны. Они труднее достижимы для атаки на них, чем британские ракеты. И последнее, они летят к цели на низкой высоте, их трудно определить, зафиксировать, сбить. Возможно, но намного труднее», – сказал Кедми.

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