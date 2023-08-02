Германия из-за разрыва отношений с Россией становится «больным человеком Европы»

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Экономика Германии находится в состоянии рецессии, а индекс экономического климата в стране снижается третий месяц подряд. Аналитики прогнозируют снижение немецкого ВВП и в третьем квартале текущего года.

При этом одной из главных причин падения экономических показателей ФРГ является состояние промышленности, лишённой дешёвых энергоносителей и другого сырья из России.

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На рубеже XX и XXI веков британский экономический журнал The Economist выдал разгромное мнение о немецкой экономике, назвав Германию «больным человеком Европы». Это стало тревожным звонком и для немецкой политики, которая все ещё пребывала в эйфории от экономического роста после воссоединения Германии, и отказывалась от любых реформ.

Однако к 2005 году немецкие власти признали, что политика «социального благоденствия» исчерпала себя, и начали реформу социально-экономической системы ФРГ. Соответствующий пакет законов был разработан правительственной комиссией во главе с начальником отдела кадров концерна «Фольксваген» Петером Харцем, и получил название «Харц IV».

Результаты этой реформы считались чрезвычайно успешными. В 2019 году группа экономистов из Берлина и Лондона даже назвала своё эссе о состоянии экономики Германии «От больного человека Европы до экономической суперзвезды». Но теперь в оборот снова вернулось выражение «больной человек Европы», отмечает немецкое правительственное информационное агентство Deutsche Welle (DW).

Немецкая экономика никак не может встать на ноги. Два квартала подряд экономические показатели страны снижались, то есть Германия вступила в техническую рецессию. В прошедшем квартале ВВП остался на уровне предыдущего, что, впрочем, было лишь слабым проблеском надежды. Все важные индикаторы указывают на снижение экономической активности в стране.

Важным показателем этого является индекс экономического климата, разработанный институтом Ifo в Мюнхене. В июле он упал третий месяц подряд, при этом 9000 опрошенных менеджеров оценили как текущее положение своих компаний, так и перспективы на ближайшие полгода – как «худшие».

«Ситуация для экономики Германии становится мрачной», – говорит глава Ifo Клеменс Фуэст.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Германии показывает крайне низкие результаты, и станет единственной крупной страной со снижением объемов производства в этом году. Промышленность, которая была гордостью Германии, теперь вызывает наибольшую озабоченность. Она имеет относительно большую долю в создании добавленной стоимости, которая составляя около 24%, и долгое время страдает от плохой экономической ситуации во всем мире.

Сокращение немецкой экономики имеет много причин. По мнению МВФ, сокращение спроса со стороны зарубежных заказчиков особенно ощущается в отраслях, сильно зависящих от экспорта, таких как машиностроение и автомобилестроение. Важный для Германии китайский рынок не восстановил ожидаемую динамику после пандемии COVID-19, поскольку китайцы также предпочитают экономить.

Однако местные аналитики считают, что развитию немецкой экономики мешают проблемы структурного характера. Они признают, что некогда успешная бизнес-модель (импорт дешёвой энергии – в основном из России – и другого дешёвого сырья, их переработка и экспорт качественных дорогих товаров) уже не работает. Предприятия с высоким энергопотреблением (а их в Германии немало) страдают от высоких энергозатрат, отмечает DW. При этом в материале вообще не упомянуто о том, что отказ Берлина от российских энергоносителей был политическим решением, да ещё и в значительной мере продиктованным из-за океана.

Однако дорогая энергия – это только одна из проблем. Недавнее исследование DZ Bank, в первую очередь, указывает на угрозу сектору малых и средних предприятий Германии, который обычно называют «костяком немецкой экономики». Авторы исследования перечисляют целый набор проблем для этого сектора: помимо цен на энергоносители упоминается нехватка специализированной рабочей силы, а также чрезмерная бюрократия, высокие налоги и ветхая инфраструктура, в том числе задержки в процессе цифровизации. Ещё одним негативным фактором является старение населения.

Реагируя на это, президент Института мировой экономики (IfW) в немецком городе Киль Мориц Шуларик написал:

«Если Германия не хочет опять стать «больным человеком Европы», она должна смело направить свои усилия на отрасли будущего, а не робко сохранять миллиардные энергоемкие отрасли прошлого».

То есть фактически он предлагает программу деиндустриализации Германии, да ещё и превращения её в страну иммигрантов.

«Пришло время решить проблему причудливой отсталости во всех цифровых областях, резкого снижения потенциала государства и общественной инфраструктуры, а также отсутствия жизнеспособной стратегии по решению проблемы нехватки жилья. Нужно увеличить иммиграцию для противодействия последствиям старения работающего населения», – считает Мориц Шуларик.

Тут можно задать риторический вопрос: в 2015-2016 годах Германия приняла более 1,2 миллиона мигрантов с Ближнего Востока, а в 2022-2023-м более миллиона переселенцев с Украины – и что, много из них работают? Это, кстати, информация для размышления и для сторонников массового завоза мигрантов в Россию.