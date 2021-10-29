«Германия отговорила поляков и прибалтов воевать с СП-2» – киевский политолог

29.10.2021 16:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Германия подала документ о том, что «Северный поток-2» не представляет опасности, основанный на консультациях, в том числе, с Польшей и странами Балтии.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш уважаемый [глава «Нафтогаза»] написал, что ему очень грустно от того, что, возможно, сертификация «Северного потока-2» будет раньше, хотя американцы обещали, что она будет в марте 2022 года», – сказал ведущий канала.

«Действительно, сокращена. Но всё равно четыре месяца на Еврокомиссию – может и в марте, если по полной программе», – прокомментировал Джангиров.

«Сейчас произошёл один из этапов. Минэкономики Германии подало документ регулятору газовых сетей, заключение о том, что «Северный поток-2» не несёт угрозы нацбезопасности Германии, ЕС и не угрожает другим поставкам», – рассказал политолог.

Однако, по его словам, интересно другое, поскольку всё это было довольно предсказуемо.

«Указано в записке, что были проведены консультации с тремя прибалтийскими странами. Говорят, Эстония, Латвия и Литва, когда с ними разговаривал немецкий газовый Мюллер, что-то мурчали и тёрлись об штанину, что было записано как согласие. Польша тоже – в глазах было яростное «нет», а губы шептали «да». Ещё три страны – Чехия, Словакия, Венгрия, тут понятно. Из тяжеловесов – Австрия, понятно, и Италия”, – отметили политолог.

«И мы имеем такую картину, когда, в общем-то, весь мир с нами, но когда их Германия начинает опрашивать, оказывается, что они с ними», – пояснил Джангиров.