Гигантский пожар на львовских болотах: Россия вновь взялась за украинскую энергетику

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После вчерашнего удара по украинским тылам, который стал одним из самых массированных по числу применённых БПЛА, на подконтрольных киевскому режиму территориях до сих пор расхлебывают последствия.

Примечательно, что ВС РФ снова наносят удары по объектам энергетики, от чего долгое время воздерживались, несмотря такого рода удары ВСУ в России.

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Так, в сети появились кадры прилета и грандиозного пожара на НПЗ в Дрогобыче Львовской области. С огнем не могут справиться и по сей день.

«В ночь на 29 июня Дрогобыччина подверглась самой массовой ракетно-дроновой атаке за период полномасштабной войны. Один из промышленных объектов на территории города был поражен 21-й вражеской целью. В результате попаданий образовалось шесть очагов возгорания», – сообщили в горсовете Дрогобыча.

По данным Воздушных сил ВСУ, русские задействовали 477 дронов более 60 ракет. МО РФ отчиталось, что удар наносился по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

Еще одной целью стал НПЗ в Кременчуге, который пытаются запустить после предыдущего удара.

Кроме того, появились кадры большого пожара в Бурлачьей Балке (Одесская область), где была атакована портовая разгрузочная структура, склады с БК и ГСМ, ангар с БЭКами и пункт размещения иностранных инструкторов.