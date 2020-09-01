Глава ДНР рассказал, когда повысят зарплаты врачам и модернизируют больницы

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе встречи со студентами Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького рассказал о планируемых повышениях зарплат врачам, модернизации больниц и эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запланировано три этапа повышения, в результате которых мы должны выйти на уровень Ростовской области. В том числе – это и повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в среднем на 28% на каждом этапе, зарплаты госслужащим, которая будет в среднем повышаться на 18%, а также пенсий и социальных пособий, которые будут повышаться в среднем на 20%.

Ближайшее повышение запланировано на 1 января 2021 года, потом – июль, дальше – 1 января 2022 года, когда мы должны выйти на уровень соседнего с нами региона», – отметил он.

Денис Пушилин подчеркнул, что на данный момент полным ходом идёт капитальный ремонт и модернизация больниц ДНР.

«Сейчас идет ремонт, Программа развития запущена, в рамках ее выполнения ремонтируются кровли и прочее. Помимо оборудования, которое тоже сейчас поступает, требуется ремонт и внутренних помещений, и работа в этом направлении будет усиливаться», – добавил глава государства.

Также он сообщил, что эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, однако всё равно стоит рассчитывать на созданные в России вакцины против коронавируса.

«По мнению специалистов, у нас ситуация на данный момент стабилизирована, и предпосылок, которые позволили бы говорить о переходе опять на дистанционное образование, нет. Прогнозировать на долгий период трудно.

Но лично я возлагаю большую надежду на вакцину, которая зарегистрирована в Российской Федерации. И очень рассчитываю, что мы будем использовать дистанционное обучение только для вспомогательных целей – для повышения квалификации, факультативных занятий и т. д.

А доминировать будет полноценное очное образование», – резюмировал руководитель республики.