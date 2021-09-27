Глава ДНР: Теперь Донбасс выбирает будущее России

27.09.2021 08:38 (Мск), Донецк, Максим Карпенко

Население Донбасса теперь выбирает будущее России вместе с остальными гражданами РФ.

Об этом заявил глав ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

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Пушилин поблагодарил президента России и большинство в Госдуме за регулярную помощь жителям Донбасса и выдачу российских паспортов гражданам республики.

«Мы ценим усилия президента Российской Федерации по установлению мира в нашем регионе. Безмерно благодарны за предотвратившие гуманитарную катастрофу белые КамАЗы. И, конечно же, очень дорожим возможностью получения паспортов гражданина РФ в упрощенном порядке», – сказал глава республики.

«Благодаря активной позиции депутатов от правящей партии интересы Донбасса с 2014 года защищаются в Государственной думе… Мы в полной мере разделяем проводимую внешнюю и внутреннюю политику. И очень горды тем, что теперь вместе с соотечественниками выбираем будущее Российской Федерации», – заявил Пушилин.