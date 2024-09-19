Глава Госсовета Крыма: Не слушали нас – получили вторжение под Курск

Любовь Смирнова.  
19.09.2024 17:42
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В 2014 году многие политики в Москве считали крымчан маргиналами, сгущающими краски вокруг темы украинского национализма. Спустя 10 лет непонимание сути конфликта привело к вторжению в Курскую область.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2014 году многие политики в Москве считали крымчан маргиналами, сгущающими краски вокруг темы...

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«По всероссийскому опросу о поддержке спецоперации Крым занимает первое место в России, потому что крымчане больше других знают природу украинского конфликта, государственного переворота в 2014 году. Нам это было видно снизу – наверху красивые люди говорят красивые слова, а внизу происходят реальные действия. И по действиям легко было понять, что они готовят и куда вообще идут.

Наверху иногда многие вещи предстают в «розовых тонах», не таких драматичных. Я хорошо помню, как в 2014 году многие политики в Москве говорили: да что вы, крымчане, так драматизируете, так всё преувеличиваете. Выставляли нас чуть ли не какими-то маргиналами. А получилось, никакие мы не маргиналы, и даже не предвидели всего, что происходит. Мы говорили, что будет подобное, но чтобы в таком масштабе – нужно было иметь определённый уровень фантазии», – подчеркнул Константинов.

По его словам, понимание ситуации мобилизовало крымчан, подтолкнуло создать фортификационный периметр обороны. Поскольку Киев должен был нанести удар туда, где меньше всего ожидают и больше всего будет резонанс.

«Традиционным регионам России казалось, что всё происходит где-то – не про них. И была такая мыслишка, что на Крым пойти могут, потому что считают своим, а нас за что? Они не понимают, с кем вообще имеют дело, не понимают, что для этих людей вообще нет разницы, и Крым не их цель, и вообще никогда не был их целью. Им вся Россия нужна, вся.

А Крым – это просто ее часть. Поэтому наносятся удары туда, где можно достичь максимального эффекта. И они его достигли, получили этот информационный эффект, что здесь говорить», – заключил Константинов.

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