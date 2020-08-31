Глава крымских раскольников папаша Климент призвал к репрессиям против Московского Патриархата

31.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство должно заставить Украинскую православную церковь Московского патриархата перерегистрироваться как Русская православная церковь, а если та откажется, то лишить ее регистрации и отобрать ее имущество.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаясь к украинской власти, к органам, которые должны контролировать выполнение украинских законов я хотел бы подчеркнуть, что если речь идет о законах, котоыре надо выполнять в отношении к УПЦ Московского патриархата, которая находится на территории Украины, должен быт применен тот закон, который был принят Верховной радой Украины, где четко определено, что Украинская православная церковь Московского патриархата, которая имеет свой заграничный центр за пределами Украины, должна перерегистрироваться как Русская православная церковь.

Если на территории РФ не может быть иностранных церквей с зарубежными центрами, то на территории Украины так же не должно быть церкви с заграничным центром. Украина и так делает уступку. Поэтому этот закон надо выполнять. И государство, министерство культуры, должно настаивать на том, чтобы Украинская православная церковь Московского патриархата перерегистрировалась как Русская православная церковь.

Если эта структура не хочет выполнять религиозные законы Украины, она должна быть снята с регистрации. Должны быть арестованы счета, имущество, которое предоставлялось Министерством культуры в пользование, должно быть возвращено государству Украина», – сказал раскольник.