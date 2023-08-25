Глава МИД Турции прилетел к Зеленскому: Грядёт «Зерновой договорняк-2»

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Хакан Фидан, глава МИД Турции, прилетел сегодня в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Официально о темах беседы сообщается скупо – «формула мира» Зеленского (подразумевает отказ России от всех бывших украинских регионов) и «риски, связанные с российской блокировкой зернового коридора».

Можно предположить, что приезд турецкого министра связан с предстоящей встречей Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. Турецкий президент, как известно, продолжает примерять роль посредника, умудряясь при этом делать заявления о непризнании территориальной целостности России (воссоединения Крыма с РФ и признания российскими новых территорий).

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В МИД России, к слову, сегодня также сообщили, что ждут визита Фидана.

Накануне турецкая газета «Milliyet» сообщила, что активность дипломатов Анкары связана со стремлением Эрдогана возобновить «зерновую сделку».

Московские либеральные круги к этой перспективе относятся весьма благосклонно.

«Идет некое закулисное движение, что-то такое происходит, то, о чем мы не знаем. Нет, это не источники сообщают, это исключительно на уровне ощущений. Просто всякое дальнейшее обострение всегда можно прекратить, нужно лишь захотеть это сделать. Это во-первых. А во-вторых, если говорить не об ощущениях, а о том, что происходит в реальности, российские партнеры, в том числе и по БРИКС, и Турция, давно уже шлют сигналы — много у нас разных совместных планов, перспективы перед нами открываются весьма благостные и обнадеживающие. Однако мешает всему этому происходящее вокруг Украины. Решить бы этот вопрос для общего же блага», – вещал накануне обозреватель радиостанции «Коммерсант FM» Дмитрий Дризе.

Российский военный эксперт Алексей Леонков замечает, что у МИД Турции есть возможность сделать Зеленского более сговорчивым.

«Турция умеет уговаривать «партнеров», тем более, что её мининдел – бывший глава MIT – турецкой разведки. Тем более, что на «Слуг народа» компромата с избытком».

А вот политолог Владимир Лепехин не верит ни в какие хорошие для России варианты.

«Чем отличается договорняк от договора? Тем, что договор – результат добровольного партнёрства, а договорняк – итог некоего мутилова, где одна из сторон точно остаётся в дураках. Год назад Россию вынудили пойти на договорняк (на зерновую сделку), от которой выиграли Украина, Запад и Турция, но не Россия. Теперь начинается вторая серия всё того же мутилова», – считает Лепехин.

«До сих пор решается вопрос по зерновой сделке. Интересно сколько можно прыгать на граблях. Сколько можно слушать слова с экранов телевизоров: «Нас обманули». Мы знаем отношение Турции к признанию Крыма и прочее – поставки БПЛА, легкобронированной техники ВСУ, реабилитация раненых. Напомню, о сбитом русском военном самолёте в сирийском конфликте. Всё это мы не должны забывать. И должны учитывать», – считает ветеран Чеченской кампании общественный деятель Иван Отраковский.